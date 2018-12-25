مصر تكشف تفاصيل أول وأسرع قطار كهربائي وموعد تشغيله

كشفت الحكومة المصرية تفاصيل أول قطار كهربائي سريع في مصر وموعد تشغيله ومميزاته.

وقال المهندس طارق أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط في الهيئة القومية للأنفاق بمصر لـ "العربية.نت" إن الحكومة ستبت في العروض المقدمة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع 31 يناير القادم، وسيتم التفاوض مع الشركة الفائزة بعدها، مضيفاً أن القطار سيدخل الخدمة فعليا في مصر يوليو من العام 2022.

وأضاف أن الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع صينية وأوروبية وآسيوية، مؤكداً أن التفاوض مع الشركة الفائزة حول قيمة التعاقد وخطوات التنفيذ سيستغرق 6 شهور وينتهي في يوليو من العام القادم 2019.

وقال إنه تم الانتهاء من كافة تحويلات المرافق الخاصة بالمشروع، الذي سيربط العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية الخط الثالث للمترو، موضحاً أن القطار يعتبر الأسرع حيث تبلغ سرعته 120 كيلومترا في الساعة، وسيمتد لمسافة تبلغ 67,8 كيلومتر، تشمل 11 محطة.

وكشف أبو الوفا أن الطريق الذي سيسير عليه القطار يبدأ من مدينة السلام شرق العاصمة المصرية القاهرة، وينطلق من محطة مترو عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق، مارا بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، حتى مدينة الروبيكي، ثم ينقسم في الروبيكي إلى فرعين، يتجه الأول بموازاة الطريق الدائري الإقليمي، بعد مدينة بدر متجهاً إلى مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر من الروبيكي إلى العاصمة الإدارية الجديدة وسينقل نحو 350 ألف راكب يوميا غالبيتهم من موظفي الحكومة بعد نقل دواوين الوزارات والمقرات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أن المشروع سيتم على 3 مراحل، ويمتد بطول 498 كيلومترا من العين السخنة حتى العلمين، ويربط العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية، حيث تم الاتفاق على تنفيذ قطار آخر للربط بين العين السخنة بالعاصمة الإدارية الجديدة مرورا بمدينة 6 أكتوبر إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية وسيتم طرح شروط تنفيذه العام المقبل 2019.