البحرين تستثني المنتجات النفطية من ضريبة القيمة المضافة

قال وزير النفط البحريني، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، اليوم الثلاثاء، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الرسمية، إن البحرين ستستثني المنتجات النفطية من #ضريبة_القيمة_المضافة المقرر تطبيقها العام القادم، وذلك ضمن السلع الأساسية المعفاة من الضريبة.

وكانت الغرفة الأعلى بالبرلمان البحريني أعطت موافقتها النهائية على مسودة قانون الضريبة في أكتوبر.

ويعد استحداث ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% جزءاً من اتفاق لمجلس التعاون الخليجي في 2018، ويمثل خطوة كبيرة لحكومات ظلت تقليدياً لا تفرض ضرائب تذكر، وتعتمد بدلاً من ذلك على إيرادات #النفط.