تركيا ترفع الأجور وتخفض أسعار الكهرباء والغاز في 2019

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستخفض أسعار الغاز الطبيعي 10% للمنازل والشركات في 2019.

وأضاف أردوغان، متحدثاً لأعضاء حزبه "العدالة والتنمية" في أنقرة، إن أسعار الكهرباء للمنازل ستُخفض 10% أيضاً.

من جانبها، قالت وزيرة العمل التركية، زهراء زمرد سلجوق في إيجاز بثه التلفزيون على الهواء مباشرة، إن #تركيا ستزيد الحد الأدنى للأجور بنسبة 26% في 2019، ليصبح 2020 ليرة (381 دولاراً) شهرياً، بحسب "رويترز".

وكان معارضون لسياسة #أردوغان الاقتصادية، خرجوا في تظاهرات على غرار #السترات_الصفراء في فرنسا، بعد تدهور الوضع الاقتصادي في الأشهر الأخيرة في تركيا، جراء تراجع قيمة العملة المحلية الليرة.