ثري كويتي يدخل قائمة كبار ملاك بنك وربة بنسبة تتجاوز 7%

كشفت بيانات بنك وربة عن دخول عبدالله صالح الشلفان قائمة كبار الملاك في البنك بنسبة تتجاوز 7%.

وكانت "العربية" أشارت الأسبوع الماضي إلى دخول الشلفان في قائمة كبار ملاك #بنك_وربة، أحدث بنك كويتي تأسس قبل 8 أعوام.

والمالك الجديد هو أحد الأثرياء الجدد في الكويت الذي يدخل قائمة ملاك البنوك، المعروفة تاريخيا بملكيتها للعائلات الثرية المسيطرة على معظم مفاصل القطاع الخاص الكويتي.

ولا توجد معلومات كثيرة عن الشلفان، لكن مصادر "العربية" ترجح أن ثروته مكتسبة بالوراثة.

وكان بنك الكويت المركزي سمح قبل ثلاثة أسابيع للشلفان بتملك حصة في بنك وربة تصل إلى 15%.

ورغم أن "المركزي" سمح لمجموعة الساير برفع نسبتها في البنك بنفس الفترة لتصل إلى 15%، إلا أنها استقرت عند 10% كما هي ظاهرة في قائمة كبار الملاك في البنك على موقع البورصة الإلكتروني.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تملك نسبة 25% في البنك إلى جانب مؤسسة التأمينات الاجتماعية بنسبة 7% تقريبا.