روحاني: العقوبات تؤثر على المعيشة والنمو

قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني موازنة سنوية حجمها 4700 تريليون ريال (47 مليار دولار بسعر السوق الحرة)، إلى البرلمان اليوم الثلاثاء، قائلاً إن #العقوبات_الأميركية ستؤثر على معيشة الإيرانيين والنمو، لكنها "لن تجعل الحكومة تجثو على ركبتيها".

وقال روحاني أمام البرلمان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مباشرة: "هدف أميركا هو تركيع النظام الإسلامي الإيراني، وستفشل في ذلك، لكن لا شك أن العقوبات ستؤثر على معيشة المواطنين، وعلى تنمية البلاد ونموها الاقتصادي"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وأشار إلى أن قيمة مشروع الموازنة تبلغ نحو 4700 تريليون ريال للسنة الفارسية القادمة، التي تبدأ في 21 مارس 2019.