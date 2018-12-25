كفالة: نمو غير مسبوق لتمويل المشاريع الصغيرة بالسعودية

أكد هُمام هاشم مدير عام #برنامج_كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نمو عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج 16% خلال العام الحالي.

وأشار هاشم في مقابلة مع "العربية" إلى نمو قيمة الكفالات خلال عام 2018 بنسبة 64% بجانب نمو القروض المصدرة من البنوك بنسبة 46%.

وأوضح أن معدل النمو السنوي بعدد المنشآت المستفيدة من البرنامج كان يتراوح بين 4% و5% في السنوات السابقة موضحاً أن السنة الحالية "كانت استثنائية بمعدل النمو المرتفع".

وتحدث عن استفادة "11900 منشأة من خدمات البرنامج عبر قيمة تمويل وصلت إلى 25 مليار ريال".

كما أشار إلى وصول "الكفالات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 13 مليار ريال".

وقدم برنامج كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تمويلات بحوالي 1.14 مليار ريال، إضافة إلى كفالات تقارب 700 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وقام البرنامج مؤخرا بتحديث اتفاقيته مع البنوك، بعد رفع الحد الأعلى لتقديم الكفالات للمنشآت التي تصل مبيعاتها إلى 200 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع الحد الأعلى لمبلغ التغطية إلى 15 مليون ريال.

كما قام برنامج كفالة مؤخرا بتوسيع دائرة المستفيدين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتشمل أنشطة القطاع السياحي وسيدات الأعمال والمنشآت الناشئة.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الإسلامي لتوسيع أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.