وزير: "الاتصالات" تساهم بـ 14% في الناتج المحلي لمصر

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في #مصر، أن مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغت 80.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2017 / 2018، مقابل نحو 70.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2016 / 2017.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، الدكتور عمرو طلعت، خلال مؤتمر جمعية اتصال، أن حجم نمو القطاع بلغ 14.1% خلال العام المالي 2017 / 2018، مقابل نحو 12.5% خلال العام المالي السابق له، فيما سجل نموا غير مسبوق خلال الربع الأول من العام المالي الجاري والذي بدأ في يوليو وانتهي في سبتمبر الماضي.

وشدد على اهتمام الوزارة بتنمية مهارات وقدرات الشباب عبر توسيع وبناء كوادر فكرية ثرية في كافة أطياف #قطاع_الاتصالات، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن قطاع الاتصالات استفاد من سياسات #الإصلاح_الاقتصادي خاصة قرار تحرير سعر الصرف، حيث أسهم في انخفاض كلفة التدريب والعمالة في مصر.

وأشار الوزير المصري إلى أن مصر كانت تحتل المكانة الثالثة في كلفة مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد الهند والفلبين وأصبحت الآن في المرتبة الأولى.

ولفت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت مبادرة لإنشاء أكاديمية لذوي الاحتياجات الخاصة بهدف توفير التدريب التكنولوجي على أحدث التقنيات للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بما يسهل عليهم ظروف المعيشة.

وأوضح "طلعت" أن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة ليس الغرض منها أن تكون مباني فقط ولكن الهدف منها أن تكون إحدى آليات الوزارة لتنمية المهارات والكفاءات، وذلك من خلال توفير التدريب والبحث والتطوير والفكر المتجدد للإبداع.

وأشار إلى أنه سيتم توفير منافذ جديدة للتدريب في الأربع مناطق تكنولوجية المنتشرة بالصعيد والدلتا والوجه البحري بالإضافة إلى ما تقوم الوزارة ببنائه من مجمعات تكنولوجية داخل الحرم الجامعي والتي يصل عددها إلى 8 مجمعات، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال عام 2019.

واستعرض الوزير محاور استراتيجية الوزارة والتي تقوم على عنصرين، هما بناء الإنسان والتحول الرقمي، مؤكدا أن التعليم الذاتي هو المستقبل.

ولفت إلى أن الوزارة دشنت مبادرة لإنشاء أكاديمية رقمية عبر الإنترنت بها خبراء من جميع التخصصات لمساعدة الشباب على تعلم الكثير من القضايا التكنولوجية الحديثة مثل الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى وجود منصة للتعليم الرقمي تمنح شهادات معتمدة من شركات ومعاهد دولية وهذه المنصة متواجدة بالفعل وجارٍ توسيعها لاستيعاب تخصصات أكثر.

وذكر الوزير المصري أن إطلاق مبادرة تم البدء فيها منذ أكثر من عدة أسابيع تستهدف رقمنة الوثائق، حيث إن مصر لديها محتوى ثقافي ثري من دور الصحف والوثائق والأفلام والأعمال الفنية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات التي تملك هذا الإرث الثقافي.