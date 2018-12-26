ترمب: إغلاق الحكومة سيستمر لحين الاتفاق على جدار حدودي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن #الإغلاق_الجزئي_للحكومة الاتحادية سيستمر إلى حين تلبية مطلبه بتوفير تمويل لبناء #جدار_حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وأغلقت الحكومة الأميركية جزئيا يوم السبت، ولا يوجد ما يشير إلى أي جهود ملموسة لإعادة فتح وكالات أُغلقت بفعل أزمة سياسية حول مطالبة ترمب بتمويل للجدار الحدودي.

وقال ترمب في تصريحات بعد اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع القوات الأميركية في الخارج بمناسبة عيد الميلاد "لا أستطيع أن أقول متى ستكون إعادة فتح الحكومة. أستطيع أن أقول إن ذلك لن يحدث حتى يصبح لدينا جدار، أو سياج، أيا كان ما سيسمونه. سأطلق عليه ما يريدونه، لكنه الشيء نفسه. إنه حاجز أمام الأشخاص الذين يتدفقون إلى البلاد وأمام المخدرات".

وأضاف ترمب "إذا لم يكن هناك ذلك (الجدار)، لن نفتح".

وفي منتصف ليلة الجمعة، نفد #التمويل المخصص لنحو ربع البرامج الاتحادية، بما في وزارات الأمن الداخلي والعدل والزراعة. وبدون التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة، من المرجح أن يمتد الإغلاق إلى العام الجديد.

وكان بناء الجدار من أكثر الوعود التي كررها ترمب في حملته الانتخابية، لكن الديمقراطيين عارضوا ذلك بشدة.