أمر ملكي بإنشاء هيئة عامة للمعارض والمؤتمرات بالسعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بإنشاء هيئة عامة للمعارض والمؤتمرات.

وذكرت الوكالة أن الأمر الملكي جاء بناءً على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتضمن الأمر الملكي أن تنشأ هيئة باسم "#الهيئة_العامة_للمعارض_والمؤتمرات"، ويكون للهيئة مجلس إدارة يُعين رئيسه بأمر ملكي.

وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وتم تكليف الدكتور ماجد بن عبدالله #القصبي، برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

وذكر الأمر الملكي أن القصبي سيتولى القيام بأعمال مجلس إدارة الهيئة وإدارتها إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.