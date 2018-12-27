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إعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالسعودية

المصدر: دبي - العربية.نت
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بتشكيل #مجلس_الشؤون_الاقتصادية_والتنمية.

وبحسب الأمر الملكي تمت إعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي:

1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً

2- وزير الثقافة عضواً

3- وزير العدل عضواً

4- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً

5- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عضواً

6- وزير الصحة عضواً

7- الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً

8- وزير التجارة والاستثمار عضواً.

كلمات دالّة

#أوامر ملكية, #السعودية, #مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

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