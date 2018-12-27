إعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالسعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بتشكيل #مجلس_الشؤون_الاقتصادية_والتنمية.
وبحسب الأمر الملكي تمت إعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي:
1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً
2- وزير الثقافة عضواً
3- وزير العدل عضواً
4- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
5- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عضواً
6- وزير الصحة عضواً
7- الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
8- وزير التجارة والاستثمار عضواً.