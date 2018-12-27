من هي إيمان المطيري مساعدة وزير التجارة السعودي؟

بناء على الأمر الملكي الذي صدر في #السعودية، اليوم الخميس، وذلك بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان، تم تعيين الدكتورة إيمان المطيري مساعدة لوزير التجارة.

وعملت المطيري مستشارة لوزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومشرفة عامة للجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير"، وهي أيضاً المنسقة بين منظومة التجارة والاستثمار والبنك الدولي.

والمطيري حاصلة على الدكتوراه في الكيمياء العضوية الحيوية من جامعة بريستول البريطانية، ثم حصلت على الأستاذية في علم الجينات من جامعة هارفرد الأميركية، كما حازت منحة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية وجامعة هارفرد لإكمال أبحاثها الجينية.

وعملت 3 سنوات في ولاية شيكاغو كباحثة قبل عودتها للمملكة لتعمل في القطاع الصحي في شركة #أرامكو، حيث تدرجت حتى أصبحت رئيسة الخدمات المساندة في القطاع الصحي في شركة النفط العملاقة.

وقادت خلال السنتين الماضيتين التحول في عدة قطاعات، منها الهيئة العامة للاستثمار، وقبل ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية.