صادرات مصر غير البترولية تقفز 9% إلى 22 مليار دولار

أشارت بيانات رسمية حديثة إلى أن #الصادرات_غير_البترولية لمصر قفزت بنسبة 9.2% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها هيئة الرقابة على الصادرات في #مصر، أن صادرات مصر غير البترولية ارتفعت بنسبة 9.2% خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 22.187 مليار دولار، مقارنة بنحو 20.308 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت أن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية نوفمبر الماضيين سجلت حوالي 4.901 مليار دولار، مقابل 3.989 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، بمعدل نمو 18.6%.

وارتفعت صادرات الغزل والمنسوجات بنسبة 9.6%، لتبلغ 830 مليون دولار في الـ 11 شهراً الأولى من العام الجاري، مقابل 750 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وزادت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 0.9% لتبلغ 2.602 مليار دولار، مقابل نحو 2.579 مليار دولار.

وحققت صادرات الملابس الجاهزة زيادة بنسبة 8.3% لتبلغ نحو 1.4 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي مقابل نحو 1.326 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وصعدت صادرات الصناعات اليدوية خلال أول 11 شهراً من 2018 بنسبة 6.7%، لتبلغ 193 مليون دولار، مقابل 180 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من 2017.

وارتفعت صادرات المفروشات المنزلية بنحو 1.3%، لتسجل 473 مليون دولار، مقارنة بـ467 مليون دولار بأول 11 شهراً من عام 2017.

وحققت صادرات الكتب والمصنفات زيادة بنسبة 44.4%، لتبلغ 13 مليون دولار خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 9 ملايين دولار. وحققت الصناعات الطبية نمواً بنسبة 8.7% لتبلغ 473 مليون دولار، مقابل نحو 432 مليون دولار.

وفي المقابل، تراجعت صادرات مواد البناء والصناعات المعدنية بنسبة 2.6% لتبلغ نحو 4.53 مليار دولار خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2018، مقابل 4.649 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما سجلت الصناعات الهندسية تراجعاً بنسبة 13%، لتسجل نحو 2.096 مليار دولار، مقابل نحو 2.368 مليار دولار.

وتراجعت صادرات المنتجات الجلدية بنسبة 9.2%، لتبلغ 98 مليون دولار، مقابل نحو 107 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2017.

أيضاً انخفضت صادرات قطاع الأثاث بنسبة 4.9%، لتبلغ 286 مليون دولار، مقابل 300 مليون دولار، كما تراجعت صادرات الحاصلات الزراعية بنسبة 6.7% لتبلغ 1.89 مليار دولار، مقابل نحو 2.016 مليار دولار.