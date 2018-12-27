تطمينات حول بقاء رئيس الفدرالي الأميركي تدعم الأسواق

قال مسؤول في البيت الأبيض إن رئيس مجلس #الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لا يواجه تهديدا بخسارة وظيفته، وإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سعيد بوزير خزانته، وذلك في محاولة على ما يبدو لتهدئة المخاوف في وول ستريت جراء انتقاد ترمب للمجلس.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت وظيفة رئيس المجلس جيروم باول آمنة، أبلغ مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت الصحافيين قائلا "نعم، بالطبع 100%".

وانتقد ترمب مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الاثنين ووصفه بأنه "المشكلة الوحيدة" التي يواجهها #الاقتصاد_الأميركي. وتابع المستثمرون عن كثب تقارير حول أن الرئيس ناقش بشكل خاص إمكانية إقالة باول.

وتولى باول منصبه أوائل فبراير بعدما عينه ترمب، وواصل مسار الرفع التدريجي لأسعار #الفائدة الذي كانت بدأته رئيسة مجلس الاحتياطي السابقة جانيت يلين.

ويقول خبراء قانون إنه من غير الواضح ما إذا كان ترمب يمكنه إقالة باول في حقيقة الأمر.

وارتفعت الأسهم الأميركية يوم أمس الأربعاء، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% في التعاملات الصباحية. وكانت الأسهم هبطت في الأسابيع الأخيرة بفعل مخاوف بشأن #الاقتصاد، وكان ستاندرد آند بورز في طريقه صوب تسجيل أكبر تراجع بالنسبة المئوية لشهر ديسمبر منذ الكساد الكبير.

وقال هاسيت أيضا إن ترمب سعيد بوزير خزانته ستيفن منوتشين، الذي تحدث في الأيام الأخيرة إلى مصرفيين أميركيين كبار وأجرى اتصالا مع مجموعة من الأطراف التنظيمية التي تسعى لاستمرار عمل الأسواق المالية بسلاسة.

وأبلغ هاسيت شبكة فوكس بيزنس قائلا "أنا واثق جداً من أن الرئيس سعيد للغاية بالوزير منوتشين".