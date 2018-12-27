وزير التجارة: المطيري أثبتت نجاحها وهذا سبب اختيارها

صدر أمر ملكي في #السعودية بإسناد وزارة الشؤون البلدية إلى الدكتور ماجد القصبي، إلى جانب تجديد الثقة به كوزير للتجارة والاستثمار.

وأوضح القصبي في مقابلة مع "العربية" أن قطاع البلديات حيوي وهام، وأن تكليفه لفترة مرحلية يعود لكونه عضواً في مجلس الاقتصاد والتنمية، ورئيساً للجنة تحسين بيئة الأعمال، ما يجعله ملماً بـ #رؤية_المملكة_2030 والخدمات التي تقدمها البلديات والتشاركية المطلوبة ما بين البلديات والقطاع الخاص.

وحول التوفيق بين مهام الوزارتين، قال الوزير السعودي، إن لديه معرفة بمفاصل احتياجات وزارة البلديات، وأماكن وفرص التطوير من خلال متابعته في مجلس الاقتصاد والتنمية، مشيراً إلى أنه سوف يتفرغ للمهام الجديدة مع وجود نائب له وتعيين مساعد هي الدكتورة إيمان المطيري.

وأكد أن اختيار المطيري لهذا المنصب جاء نتيجة إثباتها نجاحها في جميع الملفات التي أوكلت إليها، وقال: "عملنا معاً في وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة، والدكتورة إيمان ترأس لجنة "تيسير"، كما أنها مجدة وملتزمة".

وأضاف الوزير السعودي: "لجنة تيسير تشارك فيها أكثر من 40 جهة حكومية، وقد استطاعت أن تخرج بـ500 مبادرة إصلاح وتطوير لبيئة الأعمال، وستسخر اللجنة لاستكمال تطوير خدمات القطاع البلدي وتحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين".