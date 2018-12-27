وفد أميركي يزور الصين لإجراء محادثات مباشرة في يناير

يزور وفد حكومي أميركي بكين في بداية يناير لإجراء أول محادثات مباشرة منذ أن توافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ على هدنة في #الحرب_التجارية بين البلدين، والتي شهدت تبادل زيادة #الرسوم على بضائع بعضهما بعضا.

وسوف يترأس نائب الممثل التجاري الأميركي جيفري غيريش الفريق الأميركي خلال المحادثات التي ستجري ابتداءً من 7 يناير، وفق ما نقل تلفزيون بلومبيرغ عن شخصين على اطلاع على هذه المسألة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ويأتي الكلام عن هذا الاجتماع المرتقب بعد إشارات صغيرة على حصول تقدم وعدم إطلاق ترمب لتهديدات جديدة، في الوقت الذي يجهد فيه الطرفان لتخفيف التوتر التجاري قبل الأول من مارس.

وتبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم على بضائع تصل قيمتها بشكل إجمالي إلى 300 مليار دولار، ما أدخلهما في أزمة بدأت تؤثر على أرباح الشركات وعلى الأسواق المالية التي شهدت تراجعا.

وأطلق ترمب الحرب التجارية مع الصين بعد شكاوى عن تعاملات تجارية صينية غير عادلة، وهي مخاوف يشاركه فيها أيضا الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى.

وبدأت الهدنة بعد لقاء ترامب مع شي خلال #قمة_العشرين في بوينوس أيرس في الأول من ديسمبر، حيث اتفقا على وقف فرض رسوم جديدة لمدة 90 يوما.

وأعلنت وزارة التجارة في بكين يوم الأحد أن الصين والولايات المتحدة "أحرزتا تقدما جديدا" في قضايا #الميزان_التجاري والملكية الفكرية خلال مكالمة هاتفية بين مسؤولين من البلدين.

وقالت الوزارة إن هذا التقدم جاء بعد أن ناقش الجانبان "القضايا الاقتصادية والتجارية" عبر الهاتف في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلنت بكين في 14 ديسمبر تعليق الرسوم الإضافية على السيارات وقطع الغيار الأميركية الصنع ابتداءً من الأول من يناير.

وأثمرت المحادثات أيضا عن قيام الصين بشراء فول الصويا مجدداً من المزارعين الأميركيين وتسهيل قواعد الاستثمار للشركات الأميركية.