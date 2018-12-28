التضخم يتباطأ بألمانيا مع إنهاء حوافز المركزي الأوروبي

تباطأ #التضخم في أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان بألمانيا خلال ديسمبر مع إنهاء البنك #المركزي_الأوروبي برنامجا لشراء السندات بعد استمراره لأربع سنوات ومع هبوط الأسواق العالمية.

وتباطأ التضخم السنوي في ولاية شمال-الراين وستفاليا الأكثر اكتظاظا بالسكان إلى 1.8% في ديسمبر من 2.4% قبل شهر، وفقا لما أظهرته بيانات أولية من مكتب الإحصاء الإقليمي اليوم الجمعة.

وفي بافاريا، ثاني أكثر المدن اكتظاظا بالسكان، بلغ #التضخم السنوي 2.2% مقارنة مع 2.7% في الشهر السابق.

وفي بادن-فورتمبيرغ، ثالث أكبر ولاية من حيث عدد السكان، تباطأ التضخم السنوي إلى 2% من 2.7%.