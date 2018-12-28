الصين تتجه لفرض رسوم إغراق على واردات الكيمياويات

قالت وزارة #التجارة_الصينية، اليوم الجمعة، إنها ستفرض رسوم مكافحة إغراق على بعض الواردات الكيمياوية المستوردة من تايوان وماليزيا والولايات المتحدة اعتبارا من 29 ديسمبر.

وقالت الوزارة في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت، إن مادة 1-بوتانول المستخدمة في صناعة الطلاء والملدنات ستخضع للرسوم.

وأضافت أن الرسوم التي ستتباين بحسب المورد، ستظل مفروضة لمدة خمس سنوات.

وستُفرض ضريبة بنسب تتراوح بين ستة و56.1% على منتجات من تايوان، وبنسب بين 12.7 و26.7% على الواردات من ماليزيا، وبنسبة بين 52.2 و139.3 على الواردات من الولايات المتحدة.