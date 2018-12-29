الصين تسمح باستيراد الأرز الأميركي للمرة الأولى

فتحت #الصين الباب أمام واردات #الأرز من #الولايات_المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق فيما اعتبرها محللون إشارة إلى دفء في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم بعد عام متوتر تبادل فيه البلدان فرض رسوم جمركية.

ويأتي الضوء الأخضرء من الجمارك الصينية، والذي أشار إليه بيان بث على الموقع الإلكتروني لهيئة الجمارك، بينما تستعد بكين وواشنطن لمحادثات ثنائية في يناير/كانون الثاني بعد أن وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على تعليق زيادات في الرسوم الجمركية سيؤثر على تجارة قيمتها مئات المليارات من الدولارات.

ولم يتضح على الفور حجم الأرز الذي ستشتريه الصين من الولايات المتحدة. لكن هذا التحرك، الذي يأتي بعد سنوات من المحادثات حول هذا الأمر، يأتي في أعقاب تعهدات من وزارة التجارةالصينية في وقت سابق هذا الأسبوع بإحداث المزيد من الانفتاح في التجارة مع أميركا.

وقال بيان الجمارك الصينية إنه اعتبارا من السابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول، فإن واردات الأرز البني والأرز الأبيض ومسحوق الأرز مسموح بها ما دامت الشحنات تفي بمعايير الفحص ومسجلة لدى وزارة الزراعة الأميركية.

وفي الحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول، توقعت وزارة الزراعة الأميركية أن إنتاج الأرز في الولايات المتحدة يبلغ 6.93 مليون طن في حين قدرت واردات الأرز من الصين بحوالي خمسة ملايين طن.

وفتحت الصين سوقها للأرز عندما انضمت إلى #منظمة_التجارة_العالمية في 2001، لكن جماعة (يو إس إيه رايس) لتجارة الأرز تقول إن غياب بروتوكول للصحة النباتية بين الصين والولايات المتحدة حظر فعليا الواردات.

ومع هذا، فرضت الصين رسميا في يوليو/تموز رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على الأرز الأميركي رغم أن الواردات لم يكن مسموحا بها في ذلك الحين.