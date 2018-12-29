نفق يربط ألمانيا مع الدنمارك بكلفة 8 مليارات دولار

أعطت السلطات الألمانية موافقتها على مشروع #نفق للقطارات والسيارات بتكلفة ثمانية مليارات دولار يربط #الدنمارك مع #ألمانيا على الرغم من اعتراضات بيئية.

وكان من المنتظر أن يكتمل النفق، الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا ويربط جزيرة لولاند الدنماركية بجزيرة فيهمارن الألمانية، في 2024 لكنه تأجل بسبب احتجاجات بيئية في ألمانيا.

وتبلغ كلفة #المشروع 52.6 مليار كرونة دنماركية (8.1 مليار دولار)، ويضم طريقا للسيارات من أربع حارات ومسارين للسكك الحديدية، ويموله جزئيا #الاتحاد_الأوروبي.

وأمام شركة "فيمرن إيه/إس" التي تقف وراء المشروع، 14 يوما لمراجعة الموافقة من وزارة النقل بولاية شيلسفيج-هولستاين قبل توقيعه.

وقال كلوس دينسن، مدير المشروع في شركة "فيمرن إيه/إس" في بيان "هذه هي نتيجة بضعة أعوام من التعاون بين الأطراف المعنية في الدنمارك وألمانيا".

وكان الطلب قدم أولا في 2013 واجتاز جولتين من التشاور العام في ألمانيا. وقالت "فيمرن إيه/إس" إن القرار قد يُستأنف في #المحكمة_الإدارية الاتحادية الألمانية.