التضخم يسجل 4.2% في روسيا متجاوزاً هدف المركزي

أظهرت البيانات الأولية التي أصدرتها هيئة الإحصاء الروسية، أن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع قليلا فوق المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، والبالغ 4%، خلال العام الجاري.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي سعياً لكبح #التضخم الآخذ في الارتفاع بفعل زيادة #ضريبة_القيمة_المضافة اعتباراً من عام 2019، وعوامل خارجية أخرى.

وتسارع التضخم السنوي في ديسمبر إلى 4.2%، متجاوزاً المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي للمرة الأولى منذ يونيو 2017.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم إلى 0.8% في ديسمبر، من 0.5% في نوفمبر.