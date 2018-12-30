الكويت تحتل مرتبة متأخرة في جذب الاستثمار الأجنبي

قال المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار (ضمان) فهد الإبراهيم، إن الكويت تحتل المرتبة الـ49 عالمياً، ضمن مؤشر جاذبية الاستثمار لعام 2018، من بين أهم 109 دول في جذب الاستثمار حول العالم.

وقال الإبراهيم في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الكويت استقطبت 15.2 مليار دولار أميركي كأرصدة تراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية عام 2017، وفق تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد).

وأضاف أن #الكويت استقطبت 466 شركة أجنبية منذ عام 2003 وحتى أكتوبر، ونفذت تلك الشركات 387 مشروعاً بتكلفة استثمارية بلغت نحو 13 مليار دولار، لافتاً إلى استثمار نحو 205 شركات كويتية 80 مليار دولار خلال نفس الفترة في 500 مشروع في دول العالم.