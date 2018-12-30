في اكتشاف مذهل.. علماء صينيون يحوّلون النحاس إلى ذهب

استطاع علماء صينيون أن يبتكروا طريقة قد تجعل حلم تحويل النحاس إلى ذهب حقيقة، وذلك تحت ظروف علمية محددة.

هذا الاكتشاف المذهل قاده فريق علماء من معهد الفيزياء الكيميائية في الأكاديمية الصينية للعلوم في لياونينغ خلال سعيهم للعثور على "بديل للذهب".

وفي ورقة بحثية نشرت في Science Advances، شرح فريق العلماء الصيني كيف سخروا انفجاراً لغاز الأرغون المشحون ضد ذرات النحاس، التي عند تبريدها شكلت حبيبات متناهية الصغر تتشابه إلى حد كبير مع الذهب.

وقد خضعت خصائص جزيئات النانو المشكلة للاختبار في عملية صناعية مخصصة عادة لمعادن أكثر قيمة مثل الذهب. وأثبت أن النحاس الذي تم تعديله كيميائياً قادر على العمل بنفس خصائص الذهب، مما يمثل طفرة هائلة يمكن أن تغير طريقة استخدام المعدن الثمين في الصناعة.

وعلى الرغم من أن الذهب اشتهر استخدامه في صناعة المجوهرات، غير أن للمعدن الأصفر استخدامات متنوعة في قطاع الصناعة، بسبب خصائصه الفريدة. وتمثل ندرته سبباً رئيسياً في تكلفته العالية، وإذا ما استطاع العلماء إنتاج نظائر معدنية تعمل بنفس خصائص ومميزات الذهب، فقد يؤدي ذلك إلى توفير كبير في التكلفة.