مصر تتوقع خامس دفعة من قرض صندوق النقد الشهر المقبل

قالت #الرئاسة_المصرية في بيان يوم الأحد إن #مصر تتوقع استلام الشريحة الخامسة وقيمتها مليارا دولار من قرض #صندوق_النقد_الدولي في يناير كانون الثاني.

وقدم صندوق النقد الدولي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016 عندما وافقت مصر على حزمة إصلاحات تشمل خفض قيمة الجنيه وخفض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وكانت #البورصة_المصرية تأثرت بتأخر صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بجانب تأثرها بمخاطر جيوسياسية وتوترات في السودان وهبوط في #الأسواق الأميركية.

وتشمل إجراءات مصر مع الصندوق خطوات لم يتم تنفيذها حتى الآن مثل طرح بعض الشركات الحكومية في البورصة الذي أجل إلى حين تحسن الأسواق المالية بوجه عام.