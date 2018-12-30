هبوط قوي لتحويلات الأجانب بالسعودية 18% في نوفمبر

هبطت #تحويلات_الأجانب في #السعودية في نهاية نوفمبر الماضي إلى 9,898 مليار ريال في نوفمبر الماضي، بنسبة 15.57%، مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي والتي كانت 11,724 مليار ريال.

وبدأت #السعودية تطبيق برامج لتوطين الوظائف، بما في ذلك قطاعات كاملة كانت تسيطر عليها العمالة الوافدة بهدف تقليص نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.

وكشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي " #ساما التي اطلعت عليها "العربية.نت"، أن تحويلات الأجانب في نوفمبر الماضي تراجعت على أساس سنوي بنسبة 18%، حيث كانت 12,018 مليار ريال.

واقتربت تحويلات الأجانب في نوفمبر الماضي من أدنى مستوياتها خلال عام 2018، والتي كانت في نهاية سبتمبر الماضي 9,837 مليار ريال.

وقال وزير التجارة والاستثمار في السعودية قبل أيام إن الحكومة تدرس إعادة النظر في فرض #رسوم_العمالة_الوافدة دون إعلان تفاصيل حول الخطة الحكومية التي تستهدف دعم القطاع الخاص.

كما هوت بنسبة طفيفة #تحويلات_السعوديين على أساس شهري إلى 4,808 في نوفمبر، مقارنة مع 4,937 في أكتوبر السابق عليه.

وعلى أساس سنوي هوت تحويلات السعوديين إلى الخارج بنحو 39.5%، مقارنة مع 7,945 في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي.

وفي يوليو من العام الماضي، طبقت #الحكومة_السعودية رسوماً على مرافقي العمالة الوافدة بواقع 100 ريال شهرياً على كل مرافق، وزادت هذه الرسوم بدءا من شهر يناير الماضي.

كما بدأت الحكومة السعودية فرض رسوم على العمالة الوافدة مطلع شهر يونيو من العام الماضي.