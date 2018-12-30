2018 سنة غير عادية.. هل تخيلت كل ما حدث؟

شهد عام 2018 أحداثاً كبيرة غير عادية، سواء على مستوى الحروب أو السياسة مروراً بالأوضاع الاقتصادية.
ومن أبرز الأحداث خلال 2018 ما يلي:
لقاء الرئيس الأميركي دونالد #ترمب وزعيم كوريا الشمالية
تصويت قادة أوروبا على اتفاق #بركست مع الحكومة البريطانية
احتجاجات هي الأكبر من 2009 تجتاح إيران
تطورات الحرب في سوريا
استهداف ميليشيات الحوثي ناقلة نفط سعودية بالبحر الأحمر
السعودية تفتح تحقيقات في وفاة الصحافي جمال خاشقجي وتعلن توقيف 18 شخصا
تظاهرات تجتاح شوارع الأردن احتاجاجا على تعديلات ضريبية
احتجاجات السترات الصفر في فرنسا
غلاء المعيشة يحرك الشارع في السودان
زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسلطنة عمان