2018 سنة غير عادية.. هل تخيلت كل ما حدث؟

شهد عام 2018 أحداثاً كبيرة غير عادية، سواء على مستوى الحروب أو السياسة مروراً بالأوضاع الاقتصادية.

ومن أبرز الأحداث خلال 2018 ما يلي:

لقاء الرئيس الأميركي دونالد #ترمب وزعيم كوريا الشمالية

تصويت قادة أوروبا على اتفاق #بركست مع الحكومة البريطانية

احتجاجات هي الأكبر من 2009 تجتاح إيران

تطورات الحرب في سوريا

استهداف ميليشيات الحوثي ناقلة نفط سعودية بالبحر الأحمر

السعودية تفتح تحقيقات في وفاة الصحافي جمال خاشقجي وتعلن توقيف 18 شخصا

تظاهرات تجتاح شوارع الأردن احتاجاجا على تعديلات ضريبية

احتجاجات السترات الصفر في فرنسا

غلاء المعيشة يحرك الشارع في السودان

زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسلطنة عمان