تسارع نمو الناتج الإجمالي السعودي لـ2.5% بالربع الثالث

قالت الهيئة #السعودية العامة للإحصاء اليوم الاثنين إن #الناتج_المحلي الإجمالي للمملكة نما بنسبة 2.5%، عنه قبل سنة في الربع الثالث من العام.



ينطوي ذلك على تسارع مقارنة مع الربع الثاني الذي أظهرت بياناته الأولية نمواً نسبته 1.6%.

كانت وكالة #فيتش للتصنيف الائتماني، قد أصدرت في نوفمبر الماضي تقريرا أكدت فيه التصنيف الائتماني للسعودية على (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما رفعت الوكالة تقديراتها لنمو اقتصاد السعودية لعام 2018م ليبلغ 2.2% من 1.8% في تقريرها السابق (في يونيو 2018)، وهذا يتماشى مع تقديرات #صندوق_النقد_الدولي.

وتعكس هذه التقديرات الإيجابية الثقة في #الاقتصاد_السعودي، وفي فاعلية #الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفاته العام 2023م.