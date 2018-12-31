قطار الحرمين.. دراسة رفع عدد الرحلات لـ 30 يومياً

تدرس الإدارة التشغيلية لقطار الحرمين رفع معدل التشغيل إلى 30 رحلة يومية، بعد أن نقل القطار منذ بدء تشغيله في أكتوبر الماضي 118 ألف راكب عبر 310 رحلات خلال 80 يوما، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

ويسير القطار بالوقت الحالي 8 رحلات يومية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتقول مصادر للصحيفة إن زيادة أعداد الرحلات اليومية بين المدن المختلفة ستبدأ تدريجيا خلال الفترة المقبلة، بواقع رحلتين شهريا، لتصل بنهاية العام المقبل إلى نحو 30 رحلة يوميا.

وستكون الرحلات بواقع رحلة كل نصف ساعة لنقل 30 مليون راكب على الأقل سنويا، بخلاف الحجاج والمعتمرين الذين سيستهدفهم القطار هذا العام لأول مرة.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع نجح في تحقيق العوائد المالية المرجوة منه، من خلال التشغيل الأولي بالنظر إلى عدد الرحلات التي تم تشغيلها.

كما أشارت إلى أن إدارة المشروع لا تركز في المرحلة الحالية من التشغيل على العوائد المادية بقدر التركيز على جودة الخدمة المقدمة والدقة في المواعيد مع استمرار زيادة أعداد الرحلات دون الإخلال بالمعايير الأساسية في الأمن والسلامة وجودة الخدمة المقدمة.