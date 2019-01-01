صفقات ضخمة مرتقبة بسوق السعودية في 2019

أكد هشام أبو جامع، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية، أن العام الحالي سيشهد "تغيرات يجب أن تحدث في سوق الأسهم السعودية، وستجعل من 2019 سنة جادة في التغييرات في هذه السوق".

وأشار أبوجامع في مقابلة مع "العربية" إلى جذور هذه التغييرات المتمثلة بصفقات اندماجات واستحواذات كبرى قيد الدراسة منها على سبيل المثال ترقب الاندماج بين بنكي "ساب" و "الأول" ومباحثات "الأهلي التجاري" مع "الرياض" بالنسبة للقطاع البنكي.

وفي شركات البتروكيمياويات أشار أبوجامع إلى ترقب اندماج بين "الصحراء" و"سبكيم" بجانب خطط استحواذ "أرامكو" على "سابك" والتي ربما يرى النور بعضها خلال فترة الأشهر المقبلة.

واعتبر أنه "لا بد أن تحدث اندماجات كثيرة في سوق السعودية، فلدينا تشعب بالشركات وتطابق في نفس الخدمات الموجودة في قطاعات كثيرة منها التأمين والأسمنت والخدمات"، داعيا الشركات إلى "التفكير بالاندماج للمصلحة العامة أكثر من المصلحة الخاصة".

كما أشار إلى ترقب ترقية مؤشر الأسهم السعودية على مؤشرات الأسواق الناشئة، مثل "فوتسي راسل" و"ستاندرد آند بورز" و"إم أس سي آي" والذي سيجلب معه مليارات من السيولة المتدفقة من الاستثمارات الأجنبية.

وفي جلسة اليوم الثلاثاء، أغلق مؤشر #الأسهم_السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 28.34 نقطة ليقفل عند مستوى 7798.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليار ريال.

وبلغ عدد #الأسهم_المتداولة أكثر من 62 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 70 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 64 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت #أسهم شركات #أمانة_للتأمين والأهلية، واتحاد الخليج، وسايكو، ودور الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأسماك، والباحة، والمجموعة السعودية، والصادرات، وأنعام القابضة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.29% و8.81%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ومجموعة السريع، والأسماك، وأمانة للتأمين، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، والإنماء، و #سابك وأمانة للتأمين، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية #الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 3.72 نقطة ليقفل عند مستوى 2517.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 263 صفقة.