الإمارات.. تدقيق دون إنذار في حال الشك بالتهرب الضريبي

أكدت المستشارة القانونية لدى مكتب بيكر مكنزي حبيب الملا، لايا عون هاني، أنه يحق للهيئة الاتحادية للضرائب في #الإمارات التدقيق بالمعاملات المالية لفترة تعود إلى 5 سنوات إلى الوراء وقد تصل إلى 15 عاماً إذا ثبت أن الشركة قامت بالتهرب الضريبي.

وأوضحت في مقابلة مع "العربية" أن الهيئة يجب أن تُبلّغ الشركات عادة أنها ستجري تدقيقاً في حساباتها، إلا في حالات الشك بوجود #تهرب_ضريبي فيكون التدقيق من دون وجود إنذار مسبق للجهة الخاضعة للضريبة.

كما تحدثت عن عقوبات وغرامات تفرض على المتخلفين على التسجيل في النظام الضريبي، من الجهات التي تخضع للضريبة وفق الضوابط المعلنة بخاصة حجم المبيعات لهذه الجهات.

وقالت إن نظام #رد_الضريبة للسياح يشترط أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة ويكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد.

كما يشترط نظام رد الضريبة للسياح أن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ التوريد، مصطحباً معه السلع التي قام بشرائها، وأن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الدولة خلال 3 أشهر من تاريخ التوريد.

وأشارت إلى ضوابط أخرى لنظام رد الضريبة ومنها أن يكون السائح فوق عمر 18 عاماً وبحد أدنى للفاتورة 250 درهماً وبحد أقصى للاسترداد اليومي النقدي من الضرائب بقيمة 10 آلاف درهم.