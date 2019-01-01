مستثمرون يتجهون للأسواق الناشئة بعد تراجعات حادة بـ2018

شهدت الأسواق المالية الناشئة تذبذبات حادة العام الماضي، وأنهى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة العام على تراجع بنسبة فاقت الـ24%.

ومع بدء العام الجديد تتجه أنظار المستثمرين نحو البحث عن أفضل #الفرص_الاستثمارية لاصطيادها تعويضاً عن خسائرهم خاصة في #الأسواق_الناشئة التي منيت بتراجعات حادة العام الماضي.

وبالنظر إلى أكثر الأسواق الناشئة تراجعاً العام الماضي نجد أن اللائحة ضمت #سوق_دبي المالي في حين تصدر مؤشر سوق الأرجنتين اللائحة وتراجع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة فاقت الـ24%.



وجاءت ثلاثة أسواق عربية في قائمة أفضل الأسواق الناشئة أداء خلال العام الماضي، وكانت مفارقة أن يدخل سوقا الإمارات في قائمة الأفضل والأسوأ أداءً في نفس العام.

في أسواق العملات، كان انهيار #البيزو الأرجنتيني العام الماضي حديث الأسواق، حيث تراجعت العملة مقابل الدولار بنسبة فاقت الـ50%، حيث رفعت الفائدة بنسبة وصلت إلى 60%، ليتصدر البيزو أسوأ العملات أداءا العام الماضي

وبغض النظر عن الأحداث المنتهية في العام الماضي يبرز عاملان مؤثران قد يكونان كلمة السر لارتفاع الأسواق أو حتى انهيارها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم الولايات المتحدة والصين وما يدعو للتفاؤل المحادثات الأخيرة بين الطرفين والتي وصفها الرئيس الأميركي بالإيجابية.

العامل الآخر يكمن بتحرك الفيدرالي الأميركي لرفع متوقع لأسعار الفائدة هذا العام على الرغم من أنه قد خفض من توقعاته لرفع الفائدة إلى مرتين من ثلاث مرات.