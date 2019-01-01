موازنة دبي 2019.. تباطؤ نمو الإنفاق وارتفاع الإيرادات

قال بيان من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، إن الإمارة تتوقع تباطؤ نمو الإنفاق الحكومي هذا العام، لكنها ستظل تنفق بكثافة على مشروعات البنية التحتية مع استعدادها لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020.

وتقدر خطة موازنة دبي لعام 2019 إجمالي الإنفاق الحكومي عند 56.8 مليار درهم (15.5 مليار دولار). ولا ينطوي ذلك إلا على زيادة طفيفة عن خطة الموازنة الأصلية للعام الماضي، التي بلغ إنفاقها 56.6 مليار درهم بارتفاع نسبته 19.6% عن 2017.

وذكر البيان أن من المتوقع وصول إيرادات الحكومة إلى 51 مليار درهم في العام الحالي، بزيادة 1.2% عن خطة موازنة العام الماضي.