ترمب يدعو زعماء الكونغرس لاجتماع لإنهاء إغلاق الحكومة

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب زعماء #الكونغرس إلى اجتماع للبحث في سبل إنهاء #الإغلاق_الجزئي للحكومة، والذي دخل أسبوعه الثاني في تغيير لنبرته الهجومية.

من جهة أخرى، تبدأ نانسي بيلوسي من الحزب الديمقراطي، رئاسة مجلس النواب اعتبارا من الغد، بعد فوز الديمقراطيين بالأكثرية في الانتخابات النصفية في نوفمبر الماضي.

وكانت الأكثرية الديمقراطية في مجلس النواب الجديد أعلنت أنها تعتزم إنهاء الإغلاق الجزئي من خلال التصويت على مشروع قانون موازنة بتمويل الحكومة بمبلغ 1.3 مليار دولار، متجاهلين مبلغ 5 مليارات دولار لتمويل الجدار مع المكسيك.