ترمب: المفاوضات التجارية مع الصين تمضي على نحو جيد جداً

عبر الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، عن تفاؤله بشأن المفاوضات الجارية لإنهاء #الحرب_التجارية مع الصين، وقال إن المباحثات تمضي على نحو جيد للغاية.



وأمضت الولايات المتحدة و #الصين إلى الآن نحو شهر منذ بداية هدنة مدتها 90 يوما تتوقفان خلالها عن فرض رسوم وتتخذان إجراءات أخرى بشأن الحرب التجارية، التي هيمنت على معظم عام 2018، حيث يعمل البلدان من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في وقت سابق إن هناك خططاً لعقد مزيد من محادثات التجارة مع الولايات المتحدة في يناير، مضيفة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بخصوص ترتيبات المفاوضات في أحدث مكالمة هاتفية على مستوى نائب الوزير.

وقال قاو فنغ، المتحدث باسم الوزارة للصحافيين خلال إيجاز دوري، إن فرص التعاون التجاري بين البلدين ضخمة، وإن طبيعة التعاون الذي يعود بالنفع على الطرفين معاً لن تتغير.