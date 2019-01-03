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الكونغرس ينهي اجتماعه دون التوصل لإنهاء الإغلاق الجزئي

المصدر: العربية.نت
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أنهى أعضاء الكونغرس يوم أمس الأربعاء اجتماعهم من دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء #الإغلاق_الجزئي للدوائر الحكومية الأميركية أو تمويل الجدار الفاصل مع المكسيك.

ودعا ترمب #أعضاء_الكونغرس للاجتماع مرة أخرى في البيت الأبيض غداً في محاولة للوصول إلى اتفاق.

ولم يبد الديمقراطيون أية تنازلات في تمويل الجدار الفاصل الذي يطالب به ترمب بقيمة 5 مليارات دولار، وذكر السيناتور ميتش ماكونيل أن الإغلاق قد يستمر أسابيع.

وسيجتمع أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين اليوم في محاولة لتمرير قرار لتمويل الإدارات الحكومية بقيمة 1.3مليار دولار.

كلمات دالّة

#أعضاء الكونغرس, #أعضاء الكونجرس, #الإغلاق الجزئي

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