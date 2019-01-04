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تضخم منطقة اليورو يتباطأ مع انخفاض أسعار الطاقة

المصدر: بروكسل - رويترز
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أظهرت تقديرات رسمية أولية تباطؤ #التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر بأكثر مما كانت تتوقعه الأسواق تحت ضغط تباطؤ حاد في #أسعار_الطاقة، بينما ظلت المؤشرات الأساسية مستقرة.

وأشارت تقديرات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إلى أن الأسعار في دول الاتحاد، البالغ عددها 19 دولة، ارتفعت 1.6% في ديسمبر على أساس سنوي، بما يمثل تباطؤا عن ارتفاع بلغ 1.9% في نوفمبر.

وجاء التباطؤ أكبر من التوقعات في استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد أجرته رويترز وأشار إلى تضخم نسبته 1.8% في ديسمبر.

وبهذا الانخفاض غير المتوقع، يكون التضخم انخفض دون المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي، والذي يقترب جدا من 2%.

غير أن التضخم الأساسي الذي يراقبه البنك #المركزي_الأوروبي عن كثب لاتخاذ القرارات ذات الصلة بسياسته النقدية، والذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، استقر عند 1.1% في ديسمبر متماشيا مع توقعات السوق.

واستقر مؤشر أضيق نطاقا يستثني أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ عند 1%، متماشيا مع التوقعات.

وتباطأ التضخم إلى حد كبير بفعل انخفاض أسعار الطاقة، التي زادت 5.5% على أساس سنوي في ديسمبر مقارنة مع ارتفاع بلغ 9.1% في نوفمبر.

كلمات دالّة

#التضخم, #المركزي الأوروبي, #التصخم, #أسعار الطاقة

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