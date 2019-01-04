تضخم منطقة اليورو يتباطأ مع انخفاض أسعار الطاقة

أظهرت تقديرات رسمية أولية تباطؤ #التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر بأكثر مما كانت تتوقعه الأسواق تحت ضغط تباطؤ حاد في #أسعار_الطاقة، بينما ظلت المؤشرات الأساسية مستقرة.



وأشارت تقديرات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إلى أن الأسعار في دول الاتحاد، البالغ عددها 19 دولة، ارتفعت 1.6% في ديسمبر على أساس سنوي، بما يمثل تباطؤا عن ارتفاع بلغ 1.9% في نوفمبر.



وجاء التباطؤ أكبر من التوقعات في استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد أجرته رويترز وأشار إلى تضخم نسبته 1.8% في ديسمبر.



وبهذا الانخفاض غير المتوقع، يكون التضخم انخفض دون المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي، والذي يقترب جدا من 2%.



غير أن التضخم الأساسي الذي يراقبه البنك #المركزي_الأوروبي عن كثب لاتخاذ القرارات ذات الصلة بسياسته النقدية، والذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، استقر عند 1.1% في ديسمبر متماشيا مع توقعات السوق.



واستقر مؤشر أضيق نطاقا يستثني أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ عند 1%، متماشيا مع التوقعات.



وتباطأ التضخم إلى حد كبير بفعل انخفاض أسعار الطاقة، التي زادت 5.5% على أساس سنوي في ديسمبر مقارنة مع ارتفاع بلغ 9.1% في نوفمبر.