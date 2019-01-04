مجلس النواب الأردني يقر موازنة بـ13 مليار دولار في 2019

أقر مجلس النواب الأردني موازنة العام 2019 بحجم نفقات وصلت إلى 13 مليار دولار، وعجز متوقع بنحو 910 ملايين دولار.

وأقر المجلس خلال جلسة عقدت مساء الخميس وبثها التلفزيون الأردني الرسمي موازنة المملكة للعام 2019 بحجم نفقات إجمالية قدرت بـ9,255 مليار دينار، أي ما يعادل ( 13 مليار دولار).

وأقرت الموازنة بغالبية 60 نائبا من أصل 105 حضروا الجلسة السابعة المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة، التي يقدر عجزها بنحو 646 مليون دينار (910 ملايين دولار)، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وكانت #الحكومة_الأردنية أقرت مشروع الموازنة في 28 نوفمبر الماضي وأحالته إلى مجلس النواب.