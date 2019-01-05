فيتش: إغلاق الحكومة الأميركية يضعف السياسة المالية

قالت وكالة #فيتش للتصنيف الائتماني، إن إغلاق #الحكومة_الأميركية يبين أن هناك ضعفا في السياسة، وحذرت من أن استمرار الإغلاق يسلط الضوء على ضعف مرحلي في رسم سياسة الموازنة.

وأشارت الوكالة إلى أن الإغلاقات لم تؤثر بشكل مباشر على التصنيف السيادي المستقر للولايات المتحدة عند ‭‭AAA‬‬، لكنها قالت إن الإغلاق قد يعطي إشارة إلى أن النزاعات بشأن قضايا أخرى تشكل عقبة أمام وضع السياسة المالية.

وأضافت أن كون #الإغلاق_الحكومي الحالي جزئيا في طبيعته يجب أن يحد من آثاره الاقتصادية على الرغم من أن هذه الآثار ستزيد بحسب ما يمليه طول مدة الإغلاق.