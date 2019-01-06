إيران توجه انتقادات لاذعة لأوروبا لهذا السبب

انتقدت طهران تأخر #الاتحاد_الأوروبي في تنفيذ الآلية المالية، التي تسمح بمواصلة التعاون مع إيران رغم العقوبات الأميركية ضدها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن بلاده "تعتبر أوروبا المسؤولة عن عدم تنفيذ الآلية المالية التي يجب أن تحل محل نظام SWIFT".

وأضاف في حديث نقلته وكالة إيرنا، أن "الأوروبيين هم الطرف المقصر ولذلك يجب عليهم التفكير بعواقب هذا القرار"، وشدد على أن بلاده تلتزم حتى الآن بكافة تعهداتها في إطار الاتفاق النووي.

وأضاف قاسمي أنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تدفع ثمن استقلالها المالي عن الولايات المتحدة واتخاذ قرارها الاستراتيجي، لأن صبر إيران بدأ ينفد.

وفي 21 نوفمبر الماضي، أعلن عن تحضير إيران والاتحاد الأوروبي لوضع آليات مالية جديدة وإطلاق قناة اتصال وتحويل بين البنوك (SPV)، تحل محل نظام SWIFT وتسمح بتجاوز العقوبات الأميركية ضد #طهران.

وسويفت هي منظمة تعاونية وجمعية للاتصالات المالية العالمية بين البنوك لا تهدف للربح مملوكة للأعضاء وتقوم بتقديم خدمة على مستوى عال من الكفاءة وبتكلفة مناسبة.

نشأت فكرة سويفت في نهاية الستينيات مع تطور التجارة العالمية وتكونت منظمة #سويفت عام 1973 ومقرها الرئيسي بلجيكا وبدء نشاطها عام 1977.