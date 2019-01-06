إيران تعتزم حذف 4 أصفار من عملتها بعد هبوطها 60%

ذكرت وكالة (إرنا) للأنباء الإيرانية الأحد، أن #البنك_المركزي اقترح حذف 4 أصفار من العملة المحلية الريال بعدما هوت #العملة في عام شهد أزمة اقتصادية بفعل عقوبات أميركية.

ونقلت الوكالة عن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي قوله "قدم البنك المركزي للحكومة أمس مشروع قانون لحذف 4 أصفار من العملة، وآمل بالانتهاء من تلك المسألة في أقرب وقت ممكن".

والاقتراحات بحذف 4 أصفار من العملة مطروحة منذ 2008، لكن الفكرة اكتسبت قوة مع فقدان الريال ما يزيد عن 60% من قيمته في 2018، رغم تعافيه في الآونة الأخيرة بدعم من البنك المركزي في تحد للعقوبات الأميركية.

وجرى تداول الريال عند نحو 110 آلاف ريال للدولار في السوق غير الرسمية يوم الأحد، بحسب مواقع إلكترونية معنية بالعملات.

وأعاد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب فرض #عقوبات على إيران العام الماضي، بعدما انسحب من #الاتفاق_النووي الذي وقعته قوى عالمية مع طهران في 2015. وتعهدت واشنطن بممارسة "أقصى ضغوط" على الاقتصاد الإيراني لإجبار طهران على قبول قيود أكثر صرامة على برامجها النووية والصاروخية، لكن إيران تستبعد ذلك.

وتسبب ضعف #الريال_الإيراني في اضطراب #التجارة_الخارجية لإيران العام الماضي، وساهم في دفع #التضخم السنوي للصعود بأربعة أمثاله إلى نحو 40% في نوفمبر تشرين الثاني.

وأدى ضعف العملة وانفلات #التضخم إلى احتجاجات متقطعة في الشوارع منذ أواخر 2017.

وبعد نيل الموافقة من الحكومة، سيتم عرض خطة العملة المقترحة على البرلمان لإقرارها، ثم الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور لوضعها موضع التنفيذ.