ارتفاع احتياطي الصين الأجنبي إلى 3.073 تريليون دولار

ارتفعت احتياطيات الصين من #النقد_الأجنبي أكثر قليلا من المتوقع في ديسمبر، بعدما اتفقت بكين وواشنطن على استئناف محادثات التجارة، وهو ما عزز اليوان أمام الدولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الاثنين، أن احتياطيات الصين زادت بمقدار 11 مليار دولار في ديسمبر إلى 3.073 تريليون دولار. يأتي ذلك بالمقارنة مع ارتفاع قدره 9 مليارات دولار في نوفمبر.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الاحتياطيات ثمانية مليارات دولار إلى 3.07 تريليون دولار.

وصعد اليوان 1.3% أمام الدولار في ديسمبر.

وعلى مدى عام 2018 بأكمله، انخفضت الاحتياطيات 67.24 مليار دولار مع تعرض #اليوان لضغوط بيعية جراء ضعف النمو الاقتصادي الصيني وتصاعد #الحرب_التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت قيمة احتياطيات الصين من #الذهب إلى 76.331 مليار دولار، من 72.122 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأظهرت بيانات المركزي أن حجم احتياطيات الذهب الصينية ارتفع إلى 59.560 مليون أونصة في نهاية ديسمبر، في أول زيادة من نوعها منذ أكتوبر 2016.

واستقر حجم احتياطي الذهب الصيني عند 59.240 مليون أونصة من أكتوبر 2016 إلى نوفمبر 2018، بحسب بيانات بنك الشعب الصيني (المركزي).