استقالة رئيس البنك الدولي.. لهذا السبب

أعلن رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، اليوم الاثنين، أنه سيتنحى الشهر المقبل من منصبه، وذلك قبل أكثر من 3 سنوات من انتهاء ولايته الحالية.

وقال كيم في بيان صحافي نقلته وكالة فرانس برس: "لقد كان شرفا عظيما أن أكون رئيسا لهذه المؤسسة المرموقة التي تمتاز بأفراد متحمسين يكرسون عملهم في مهمة إنهاء الفقر المدقع في عالمنا".

وتقول الوكالة إن كيم الذي تولى قيادة البنك الدولي في عام 2012، سينتقل إلى مؤسسة تركز على الاستثمارات في البلدان النامية دون ذكر اسم تلك الجهة.

وقال #البنك_الدولي في بيان، إن كريستالينا جورجيفا الرئيسة التنفيذية للبنك ستعمل كرئيسة مؤقتة بعد رحيل كيم مطلع فبراير المقبل.