بدء مساعي إنهاء الحرب التجارية الأميركية الصينية

يبدأ المفاوضون الأميركيّون صباح الاثنين محادثات مع نظرائهم الصينيين في بكين، في محاولة لإنهاء #الحرب_التجاريّة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبقي الصينيون والأميركيون متكتمين جدًا حيال مسار المحادثات التي لم يُكشَف حتى عن مكان انعقادها. وكانت بكين اكتفت الجمعة بالإشارة إلى أنّها ستُعقد يومي الاثنين والثلاثاء، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة ثقته في إمكان التوصل إلى اتفاق تجاري مع #الصين يضع حداً للحرب التجارية، التي شنّها على بكين بفرض #رسوم_جمركية مشدّدة على واردات بضائعها، في وقت ردت عليها بكين بالمثل.

وقال ترمب "لدينا مفاوضات تجارية مكثّفة في الوقت الحاضر مع الصين، والرئيس شي (جينبينغ) منخرط جدًا، مثلي تمامًا. نحن نتفاوض على أعلى مستوى، والأمر يسير بشكل جيد جدًا".

واتفق البلدان بعد قمة بين ترمب وشي في بوينوس آيرس في الأول من ديسمبر، على الدخول في مفاوضات وتجميد فرض الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي كان مقرراً أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير على شريحة جديدة من البضائع الصينية حتى الثاني من مارس على أقل تقدير.

ويضم الوفد الأميركي إلى الصين مسؤولين من الخزانة ووزارات التجارة والزراعة والطاقة والخارجية، إضافة إلى مندوبين من البيت الأبيض.