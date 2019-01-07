84 مليار دولار إيرادات البتروكيماويات في الخليج بـ2018

تنعقد في دبي اليوم فعاليات مؤتمر 2019 ArabPlast المتخصص في #قطاع_الكيماويات والبتروكيماويات.

وقال عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات، إن قطاع البتروكيماويات هو صناعة ذات طابع تصديري 80% على وجه التحديد، وإن الأسواق الآسيوية تشكل إحدى الأسواق الرئيسية، وتحديداً السوق الصيني الذي يشكل 25% من إجمالي الصادرات.

وأضاف السعدون أن أداء الصناعة في 2018 كان جيداً، والنمو قياساً بعام 2016 بحدود 7,5%، ووصلنا إلى مستوى 167 مليون طن من البتروكيماويات.

وتوقع السعدون في لقاء مع "العربية" أن تنمو الصناعات الكيماوية في دول الخليج بنحو 4% سنوياً حتى عام 2022.

وأضاف السعدون "إن إيرادات البتروكيماويات في الخليج وصلت إلى 84 مليار دولار في 2018 أي نزولاً عن المستويات السابقة عند 8% بسبب توجه الصناعة إلى المواد عالية الأداء التي تنتج بكميات أقل ولكن تتمتع بعوائد أعلى والتي توفر فرص عمل وتخلق صناعات تحويلية جديدة في المنطقة".

وتابع "الإيرادات تشكل تقريباً نموا بنسبة 17% قياساً بعام 2016، وهو مؤشر لشيئين، وهما أن الصناعة متجهة للمنتجات ذات القيمة المضافة والتي تكون قيمتها في الأسواق أعلى، وثانياً التحسن في أسواق البتروكيماويات وأسعارها مرتبطان بشكل كبير بأسعار النفط".

وكشف السعدون أن قطاع البتروكيماويات يوفر 600 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.