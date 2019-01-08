أعلى مستوى للاستثمارات الأجنبية في الكويت في 5 سنوات

كشفت النشرة الإحصائية لمسح الاستثمار المباشر في #الكويت لعام 2018 الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الاستثمارات الأجنبية داخل الكويت خلال 2017 بنسبة 2.6% على أساس سنوي لتصل إلى 7.6 مليارات دينار ما يعادل (25.2 مليار دولار) مسجلة بذلك أعلى مستوى في 5 سنوات.

وأظهرت الإحصائية أن قيمة #الاستثمارات_الأجنبية في الكويت بلغت 7.4 مليارات دينار في 2016.

ويمثل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 40.6% (ما يعادل 3.1 مليارات دينار) من إجمالي الاستثمارات في 2017 من إجمالي تلك الأرصدة لعام 2017 مقابل نحو 41.2% (ما يعادل 3 مليارات دينار) للعام قبل الماضي.

ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية أرصدة الاستثمارات الأخرى بقيمة 2.7 مليار دينار وبما يمثل نحو 35.6% من تلك الأرصدة في نهاية 2017، مقابل نحو 33.1% للعام السابق، ثم تأتي في المرتبة الثالثة أرصدة الاستثمارات الأجنبية في المشتقات المالية بقيمة بلغت نحو 1.6 مليار دينار بما يشكل نحو 21.8% في تلك الأرصدة في نهاية عام 2017، ثم أرصدة الاستثمارات الأجنبية في الحافظة المالية المختلفة بقيمة 155.3 مليون دينار وبما يمثل نحو 2% من إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية داخل الكويت في نهاية 2017.

وبحسب المسح، ارتفع الاستثمار الأجنبي بنسبة 1% في 2017 على أساس سنوي، مقابل 3.07 مليار دينار (10.1 مليار دولار).

واستحوذ قطاع الاتصالات في الكويت على النسبة الأكبر للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 38.4%، بقيمة 1.19 مليار دينار.

وجاءت شركات الاستثمار بالمرتبة الثانية مستحوذة على 27.4% بقيمة 852 مليون دينار، ثم الشركات الصناعية بقيمة 386.2 مليون دينار بنسبة 12.4% من الإجمالي.

وسجل قطاع البنوك نحو 302.2 مليون دينار، بنسبة 9.7%.