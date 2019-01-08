أين اختفى مليارا دولار من احتياطي مصر في ديسمبر الماضي؟

كشفت بيانات حديثة أصدرها البنك #المركزي_المصري، عن تراجع الاحتياطي الدولي لمصر خلال ديسمبر الماضي بنسبة 4.4%، على أساس شهري، فاقداً نحو 1.962 مليار دولار.

وأوضح "المركزي المصري" في بيان بثه على موقعه الإلكتروني، أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر سجل 42.55 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 44.51 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018.

وعلى أساس سنوي ارتفع صافي الاحتياطي الدولي لمصر بقيمة 5.53 مليار دولار بنسبة زيادة تتجاوز نحو 14.9% بنهاية عام 2018، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 42.55 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مقابل نحو 37.02 مليار دولار لنفس الفترة من العام 2017.

وربطت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري، تراجع #احتياطي_النقد_الأجنبي خلال شهر ديسمبر الماضي، بقيام الحكومة المصرية بسداد التزامات خارجية على مصر لدى إغلاق آخر العام 2018.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن الالتزامات الخارجية التي تم سدادها تشمل استحقاقات أذون لمستثمرين في الخارج، وفوائد مديونيات والتزامات خارجية للوزارات والهيئات الحكومية.

وقبل ثورة يناير 2011، كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي يبلغ نحو 36 مليار دولار لكن تم استنزافه خلال السنوات التي أعقبت الثورة بسبب نضوب المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع عائدات مصر من قطاع السياحة.

وكان قرض صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه مصر بالإضافة إلى سندات خارجية طرحتها الحكومة المصرية، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، داعم أساسي في زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وتعتزم وزارة المالية المصرية طرح إصداري سندات بالعملة الأجنبية على الأقل في الربع الأول من العام الجاري، وفقاً للبيانات الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 / 2019، وذلك بهدف تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وكانت مصر قد نجحت في إعادة الإصدار على السندات الدولية التي تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري بتاريخ 10 نوفمبر 2018 وذلك بإصدار شريحتين جديدتين بآجال ثمان سنوات واثنتى عشرة سنة استحقاق 2026 و2030.

وأوضح البيان المالي لـ2018 / 2019، أن مصر تستهدف رفع الاحتياطي إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات.

وطرحت مصر فبراير الماضي، سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وتمت تغطيتها بنحو 3 مرات. وفي مطلع أبريل من العام الماضي باعت مصر سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75% و5.625%على الترتيب.