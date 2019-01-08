بريطانيا: البرلمان يصوت على اتفاق "بريكست" 15 يناير

قالت الحكومة البريطانية إن البرلمان يصوت على اتفاق " #بريكست" في الـ15 يناير الجاري.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اضطرت في ديسمبر الماضي لتأجيل التصويت على خطة خروج #بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد مواجهة معارضة شديدة داخل حزبها وجماعات أخرى في البرلمان.

وذكرت صحيفة Sunday Times الأحد الماضي أن #البرلمان_البريطاني سيصوت على تعديلين لمشروع قانون التمويل، يتضمنان إغلاق الحكومة البريطانية إذا لم تفز رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالموافقة على صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي Brexit "بريكست".

وأضافت الصحيفة أن التعديلات تقلص من سلطة وزارة الخزانة، بما في ذلك منعها من رفع #ضرائب_الدخل أو الضرائب على الشركات، وذلك في حال رفض البرلمان خطة الـ Brexit أو إذا صوت لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن مساعدي "ماي" يضعون خطة لجعل موافقة أعضاء البرلمان مشروطة بتقديم #الاتحاد_الأوروبي مزيداً من التنازلات، مضيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى المساعدة في الحد من حجم المعارضة في البرلمان لخطة "ماي" مع إتاحة مزيد من الوقت لمواصلة المفاوضات مع زعماء الاتحاد الأوروبي.