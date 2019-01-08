بعد تعثر التجارة مع الأوروبيين.. إيران تبحث عن بدائل

قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يتحرك بوتيرة أبطأ من المتوقع في تيسير التجارة بغير الدولار مع طهران لتفادي العقوبات الأميركية، مما يجبر إيران على البحث عن سبل مع دول أخرى.

وقال ظريف للصحافيين في نيودلهي: "مستمرون في العمل مع الأوروبيين بشأن الآلية محددة الغرض لكننا لا ننتظرهم".

وأضاف: "نعمل مع شركائنا التقليديين مثل الهند والصين وروسيا لكي نواصل العمل لصالح شعبنا".

ويريد #الاتحاد_الأوروبي أن تساعد الآلية التي تعرف باسم "الآلية محددة الغرض"، في الحفاظ على المنافع الاقتصادية العائدة على #إيران من القيود التي تفرضها طهران على برنامجها النووي بموجب الاتفاق المبرم في 2015 مع القوى العالمية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب أعلن في مايو 2018، انسحاب الولايات المتحدة من #الاتفاق_النووي.

وكان دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي يأملون في تطبيق الآلية محددة الغرض في العام الماضي، لكن الآلية واجهت تأخيرات في الوقت الذي أحجمت فيه الدول الأعضاء عن استضافتها خشية وقوعها تحت طائلة العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران.

كما قال ظريف إنه يجرى مباحثات مع المسؤولون الهنود بشأن بيع المزيد من اليوريا بسعر "معقول".