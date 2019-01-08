ترمب يلقي خطاباً للدفاع عن موقفه بشأن الجدار مع المكسيك

يلقي الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب خطابا اليوم في البيت الأبيض، لإقناع الأميركيين بموقفه المتشدد المطالب بتوفير تمويل لبناء #جدار_حدودي مع المكسيك بتكلفة 5.6 مليار دولار، وهو المطلب الذي أدى إلى استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية للأسبوع الثالث منذ 22 ديسبمر 2018

لكن إغلاق الحكومة له العديد من الآثار السلبية على الحكومة، ومنها وجود 420 ألف موظف فيدرالي يعملون بدون أجر ووجود 380 ألف موظف فيدرالي في إجازة غير مدفوعة أيضاً.

التبعات السلبية لإغلاق الحكومة لم تقتصر على الموظفين الحكوميين فقط بل شملت تغيب آلاف الموظفين في المطارات بادعاء المرض، بالإضافة لإغلاق المنتزهات والمتاحف الوطنية وتعليق لجنة الاتصالات الفيدرالية معظم عملياتها ووقف المراجعة الرقابية لصفقة الاندماج في قطاع الاتصالات وإيقاف "ناسا" الرقابة على شركات خاصة مثل SpaceX وإغلاق مكاتب جوازات السفر داخل المباني الفيدرالية ومكاتب جوازات السفر الأخرى حتى نفاد الأموال.