هل تقود دول الخليج سوق الطروحات بالشرق الأوسط في 2019؟

توقع بنك #مورجان_ستانلي عودة مبيعات #الديون بالعملة الصعبة التي تصدرها الدول النامية للارتفاع هذا العام بعد سنة صعبة على #الأسواق_الناشئة في 2018، وذلك بقيادة #طروحات_جديدة من الشرق الأوسط، خاصة من السعودية.



وقال سيمون ويفر الخبير الاقتصادي لدى مورجان ستانلي في توقعات البنك الائتمانية السيادية للأسواق الناشئة لعام 2019 إن إجمالي الإصدارات بالعملة الصعبة من المتوقع أن يرتفع إلى 158 مليار دولار في عام 2019، بزيادة 15% عن عام 2018، لكن سيظل دون المستوى القياسي المباع في 2017 البالغ 674 مليار دولار.



وكتب ويفر يقول إن من بين المصدرين، من المرجح أن تظل #السعودية وإندونيسيا من الكبار، وتوقع أن تصدر كل منهما إصدارات بأكثر من 10 مليارات دولار.



وقد تخرج أبوظبي والكويت بصفقات كبيرة بعد توقف في عام 2018، وإن كانت الأرجنتين ستظل خارج السوق بعد صفقتها الكبيرة التي بلغت قيمتها 9 مليارات دولار في عام 2018.

وأعلنت أوزبكستان وبنين في الوقت ذاته رغبتهما في بيع سندات بالعملة الصعبة.



وتوقع مورجان ستانلي نمو حصة الدول المصدرة النفط بين مصدري #الديون_السيادية من جديد، لتصل إلى ما يزيد قليلا عن نصف إصدارات 2019 مقارنة مع نحو الثلث في الفترة من عامي 2013 إلى 2015.