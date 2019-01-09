العجز التجاري بمصر يقفز 30% في شهر.. لهذه الأسباب

كشفت بيانات رسمية حديثة ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري لـ #مصر خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 30.2%.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 4.56 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل نحو 3.50 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.

وأشار إلى أن قيمة الصادرات ارتفعت خلال شهر أكتوبر بنسبة 6.8%، حيث سجلت 2.42 مليار دولار، مقابل 2.27 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.

وأرجع جهاز الإحصاء ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها البترول الخام والذي قفز بنسبة 5.8%، والأسمدة بنسبة 4.5%، ولدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 21.4%.

ولفتت بيانات جهاز الإحصاء إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أكتوبر الماضي مقابل نفس الفترة من العام 2017 وأهمها الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، والفواكه الطازجة بنسبة 23.1%، والأثاث بنسبة 0.5%، والصابون ومستحضرات التنظيف بنسبة 23.8%.

في المقابل، أظهرت البيانات ارتفاع قيمـة الواردات بنسبة 21.0% حيث بلغـت قيمتها نحو 6.98 مليار دولار خـلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل نحو 5.77 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2017.

وأرجع جهاز الإحصاء هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة واردات بعض السلع وأهمها المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 1.7%، وسيارات الركوب بنسبة 104.4%، والقمح بنسبة 16.1%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر الماضي مقابل قيمتها خلال نفس الشهر من العام 2017 وأهمها الذرة بنسبة 3.4%، واللحوم بنسبة 20.5%، ومنتجات البترول بنسبة 70.4%، ومضخات ومراوح بنسبة 35.7%.